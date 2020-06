Göçmenlerin denizde can pazarı

Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin dramı bitmek bilmiyor. Girişimde bulunanların çok azı hayallerini gerçekleştirirken, Yunan Sahil Güvenliğine yakalananlar ise kabus yaşıyor.

Dün, İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında olası faciayı Türk Sahil Güvenlik ekipleri son anda önledi. Dikili'de yarısı batık vaziyetteki lastik bot içinde ve denizde çırpınan 29 göçmen ile Foça açıklarında can salları içindeki 36 göçmeni kurtardı.

TÜRK KARASULARINA İTİP, KADERLERİNE TERK ETTİLER

Edinilen Bilgiye göre Dikili ilçesinden Midilli adasına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların olduğu 29 Afrika kökenli düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik botuna yakalandı. Yunan askerler botu içindekilerle birlikte Türk karasularına iterken, oluşan dalgalardan botun yarısı suya battı. Göçmenlerin bir bölümü denize düştü. Düzensiz göçmenler yaşam savaşı verirken, devriye gezen Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardıma koştu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadan göçmenler sahile çıkarıldı.

BOTLARINI ALIP CAN SALINA BİNDİRDİLER

Sahil Güvenlik ekiplerine Foça açıklarında iki can salı içinde göçmenler olduğu bilgisinin ulaşması üzerine harekete geçildi. Saat 14.00 sıralarında denizde başıboş bırakılan can sallarına ulaşıldı. Lastik botlarını alan Yunan Sahil Güvenlik askerlerinin kendilerini can sallarına bindirip açık denize bıraktığını söyleyen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri alarak karaya çıkardı.