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Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri haftada 4 güne çıkarılıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 Nisan'da alınan karar doğrultusunda feribot seferleri haftada 3 güne indirilmişti.

19:34 -
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Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Gökçeada’da alınan yeni kararlar doğrultusunda feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı. Konuya ilişkin Gestaş A. Ş. ‘den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“02.04.2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktayken, 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda seferlerimiz Salı günü de yapılmaya başlanacak olup, haftanın 4 günü seferlerimiz mevcut olacaktır. Ayrıntılı bilgiye gdu.com.tr internet adresimizin sefer bilgisi kısmından ulaşabilirsiniz.” İHA

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