Gökçeada’da tüm seferler iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçen günlerde, Bozcaada-Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken, bu sayı 6’ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30’a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken, bu sayı 36’ya düşürülmüştü.

Yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki 6 sefer 4’e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4’e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30’a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36’dan 22’ye düşürüldü.

Gestaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan ‘evden çıkmama’ tedbirleri doğrultusunda, yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada hattında sefer sayıları azaltılarak geçici süreyle ikinci bir sefer düzenlemesine gidilmiştir. Gökçeada- Kabatepe hattında da yine tedbirler doğrultusunda seferler azaltılmıştır.” (DHA)