Gökçeada’ya rezervasyonsuz giriş yasaklanıyor!

Corona virüsü salgını sonrasında normalleşme süreci adım adım belli olurken vatandaşlar yaz tatili için otellerin açılıp açılmayacağını araştırıyor.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Mayıs’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde açıklamalarda bulunarak, “Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar” ifadelerini kullanmıştı.

REZERVASYONU OLMAYANLAR ADAYA GİREMEYECEK

Turizm gibi bir çok alanda Türkiye’de önemli yere sahip olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ise adaya tatil için gelecek vatandaşlara rezervasyon sistemi uygulanacak.

Sistemde adanın karşısındaki Kabatepe Limanı’na koordinasyon merkezi kurulacak. Adadaki herhangi bir turizm işletmesine rezervasyonu olmayan vatandaşlar karşıya geçirilmeyecek. Uygulama bakanlığın turizm başlangıcı için vereceği tarihten itibaren geçerli olacak.

“REZERVASYONSUZ GİRİŞ OLMAYACAK”

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, yaz aylarının gelmesiyle birlikte corona virüsü ile mücadelede yeni bir döneme gireceklerini belirterek Sözcü’ye konuştu.

Adaya gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve sağlıklı bir süreç geçirmek için bu sistemi hayata geçireceklerini belirten Çetin’in şunları söyledi:

*Daha önce büyük kentlerde gerekli ekonomileri sağlamış ve burada inzivaya çekilen insanlarımızın bir kısmının kimse adaya gelmesin şeklinde ifadeleri var. O insanların yanında mevcut ekonomik krizden dolayı akşam evine ekmek götüremeyecek insanım da var. Ben tek pencereden bakıp bir konuyu, ülkemi krize götüremem.

*Gökçeada’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlını en iyi şekilde korumak için misafirlerimizi ancak rezervasyon ile kabul edeceğiz.

KONTROL İSTASYONU KURULACAK

* Rezervasyonsuz giriş olmayacak. Kabatepe’de de bir istasyon kuracağız. Orada bir kontrol olacak. Rezervasyonlu sistemle gelen insanların nereye rezervasyon yaptıkları, nerede ikamet ettikleri gibi konuları takip için.

*Ben belediyede çalışan 120 personelimle, aracımla, gerecimle hazırım. Dezenfektan konusunda 3 ekip kurduk. Sahillerdeki şezlongu bir kişi kullandıktan sonra hemen oranın dezenfeksiyonuna kadar gerekli planlamaları yaptık.

* Tedbirler çerçevesinde işletmelerimizi dezenfekte ettik ve aynı zamanda hijyen eğitiminden geçirdik.

* İşletmelerimize ise, siz yapamadığınız takdirde biz hazırız dedik. Gelecek misafirlerimizi geniş şekilde ağırlayacağız. Onların yaşadıkları bu kötü günlerden, bunalımlardan, olumsuz psikolojiden arınmış bir şekilde evlerine dönmesini sağlayacağız.