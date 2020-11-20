Gökçek’ten Arınç’a sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün Habertürk TV’de katıldığı programda “Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala’nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım”, “Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir” şeklindeki ifadeleri dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a sert tepki gösterdi.

“SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN?”

Arınç’a “Sen ne biçim AK Partilisin?” diyen Gökçek sosyal medya hesabından, “Bülent Arınç'ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı'mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?” yazdı.