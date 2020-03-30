Göksu Deltası Kuş Cenneti 27’nci kez yandı!

Mersin Silifke’de yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde saat 20.00 sıralarında Kurtuluş mahallesi çayır mevkiinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangına Silifke İtfaiyesi ile Silifke Orman Şenliği’nden bir arozöz ile jandarma müdahale etti.

Alevlerin metrelerce yükseklere ulaştığı yangına ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale etmekte zorlandı. Yangın sabaha karşı kantrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle birçok kuş türü ve sürüngen canlılar öldü. Orman ve Çevre Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.

5 YILDA ÇIKAN 27’NCİ YANGIN

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre son 5 yılda son çıkan yangın ile birlikte sayı 27’e ulaştı. Sabotaj kuşkusu bulunan yangınların faillerinin bulunmaması, nedeniyle de kayıtlara ‘faili meçhul’ olarak geçtiği ifade edildi. Bölgede bulunan jandarma ekibi çıkan yangınla ilgili araştırma başlattı.

ÖNEMLİ KUŞ GÖZLEME ALANI

Göksu Deltası, nadir görülen ve nesli yok olma tehlikesi altındaki kuş türlerinin yaşamasına imkân sağlayan önemli bir yer. Bu sulak alan, birçok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

Toplam alanı 15 bin hektar olan ve Türkiye’de yaşayan 450 kuş türünün 334’ünün yaşadığı Göksu Deltası, Silifke’nin güney ucunda, Göksu Irmağı’nın oluşturduğu kıyı ovası üzerinde bulunuyor.

Türkiye’nin diğer bölgelerinde nadir görülen göçmen, kışlayan ve kuluçkaya yatan birçok kuş türü burada daha sık görüldüğünden, delta kuş gözlemciliği ve kuşbilimciler için çekim merkezi konumunda yer alıyor.

Göksu Deltası, Silifke ilçesine bağlı 4 belde ve 7 köyden oluşuyor.