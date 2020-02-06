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Göktürk’te köpeği tekmeleyen kişi serbest bırakıldı!

Eyüpsultan Göktürk'te köpeği tekmelerken görüntülen kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem K., adli makamlarca serbest bırakıldı.

18:45 -
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Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi’ndeki bir sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı.

Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden kişi daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.

Güvenlik kamerasından saldırganı tespit eden site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.E.’ye ait olan köpeği tekmeleyen Kerem K. (65)’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem K., adli makamlarca serbest bırakıldı. DHA

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Son güncelleme: 19:17 06.02.2020
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