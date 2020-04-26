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Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ’da yine görüldü!

Tekirdağ’da dün gece gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıkları, bu gece de gören vatandaşlar hayrete düştü. Işıkların ünlü iş insanı Elon Musk'ın “hızlı” internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu ileri sürüldü.

22:47 -
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Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ’da yine görüldü!

Dün gece Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti.

Bu akşam saat 21.30'dan sonra gökyüzünü seyreden vatandaşlar, yine benzer görüntülere tanık oldu.

Malkara'nın Deveci Mahallesi'nde evinin önünde yıldızları seyreden Gökhan Maden ve Umut Zambak, gökyüzünde gördükleri sıralı ışıkları şaşkınlık içinde izledi.

Sıralı ışıklar hakkında yorum yapanlar, Starlink uyduları olduğunu ileri sürdü.

Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor. İHA

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internet Kırklareli maden Tekirdağ Türkiye
Son güncelleme: 22:50 26.04.2020
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