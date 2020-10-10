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Google Meet için mola odaları geliyor

Pandemi süreciyle birlikte kullanımı artan ve yeni özellikler kazanmaya başlayan Google Meet'e bir özellik daha ekleniyor. Google Meet'e daha küçük grup görüşmeler için ”mola odaları” ya da ” ara odaları’‘ adı verilen özellikler geliyor.

17:50 -
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Google Meet için mola odaları geliyor

Virüs salgınıyla birlikte popüleritesi yükselişe geçen Google Meet, eğitim ve iş alanında sık sık kullanılan bir konferans uygulaması olarak dikkat çekiyor. Google, Meet üzerinde daha az sayıda kişilerin görüşme yapması için yeni özelliğini kullanıma sundu.

ANA GÖRÜŞMEYİ RAHATSIZ ETMEDEN UFAK TARTIŞMA ODALARI YARTILACAK

Aramayı oluşturan kişi, bir aramada 100'e kadar mola odası oluşturabilecek. Katılımcılar odalara rastgele ve eşit olarak dağıtılacak. Konuşmayı açan kişi gerekirse onları farklı odalara taşıyabilecek. Şu anda bu özellik yalnızca Enterprise for Education kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacak.

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