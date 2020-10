Google uygulamasına Instagram benzeri hikayeler geliyor

Android ve iOS platformlarında yer alan Google uygulamasına yeni bir özellik daha eklendi. Google’da artık, Instagram hikayeleri ve Snapchat'e benzer şekilde çalışan Web Hikayeleri adlı bir özellik yer alıyor. ABD, Hindistan ve Brezilya’da yayına alınan hikayeler, uygulamanın Keşfet sekmesinde yer alıyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE BENZER ŞEKİLDE TASARLANDI

İlk olarak carousel formatında görseller olarak sunulan Hikayeler, kullanıcıların görsele tıklamasının ardından Instagram’dakine benzer şekilde görünüme kavuşuluyor.

Google hikayelerinde de tıpkı Instagram’da olduğu gibi bir sonraki hikayeye geçiş yapmak için hikayeye basmanız yeterli olacak.

GOOGLE YAYINCILAR İLE ANLAŞTI

Google’ın yeni özelliği olan hikayeler her ne kadar Instagram’daki formata benziyor olsa da onu diğerlerinden ayıran en önemliği özelliği yayıncıların kişiler değil yayıncılar olacak olması oldu. Hikayede yer bulan yayıcıların arasında Forbes, Vice, Refinery29, USA Today, Lonely Planet, Now This, Thrillist, Popsugar, The Dodo, Bustle, Input, Nylon, The Hollywood Reporter, Blavity, PC Game ve Golfweek olduğu konuşuluyor.