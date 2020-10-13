Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Google’dan kullanıcılarına son çağrı… Artık Play Müzik kullanılmayacak!

Google, hizmetlerinde ve uygulamalarında değişikliklere hız kesmeden devam ediyor. Google, artık pek kullanılmayan ve ilgi görmeyen uygulamalarını kademeli olarak kaldırıyor ya da başka bir uygulama içine dahil ediyor. Bu aşamada Google, Play Music için önemli bir adım daha attı ve Google Play Music mağazasını kapattı.

13:39 -
Haberler Gündem
Google’dan kullanıcılarına son çağrı… Artık Play Müzik kullanılmayacak!

Google Play Music, Google’un kullanıcılarına şarkı satın almasına imkan veren bir müzik servisiydi. Google Play’de yayınlanan açıklamaya göre; Google Play Music kullanıcıları, YouTube Music’e geçmeye davet edildi.

PLAY MÜZİK ARTK KULLANILMAYACAK!

Google Play üzerinden Google Play Music hakkında bir açıklama yayınlandı. Google, Google Play’de bulunan açıklamasında Google Play Music mağazasının kapatıldığını açıkladı. Açıklamada kullanıcılar YouTube Music’e davet edilirken, aktarım için Google Paket Servisi’nin de kullanılabileceği hatırlatıldı. Play Müzik kitaplığının YouTube Music’e aktarılması için yöntemler yer aldı. Fakat Google, açıklamasıyla Google Play Müzik kullanıcılarını belki de son kez uyardı.

Google, Müzik abonelerine ‘Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz.’ diyor. Aynı zamanda aktarma işlemi yapılmadığında Play Müzik verilerinin belirli bir süre sonra silineceğini de belirtiyor.

Google Google Play şarkı uygulama YouTube
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more