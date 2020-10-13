Google’dan kullanıcılarına son çağrı… Artık Play Müzik kullanılmayacak!

Google Play Music, Google’un kullanıcılarına şarkı satın almasına imkan veren bir müzik servisiydi. Google Play’de yayınlanan açıklamaya göre; Google Play Music kullanıcıları, YouTube Music’e geçmeye davet edildi.

PLAY MÜZİK ARTK KULLANILMAYACAK!

Google Play üzerinden Google Play Music hakkında bir açıklama yayınlandı. Google, Google Play’de bulunan açıklamasında Google Play Music mağazasının kapatıldığını açıkladı. Açıklamada kullanıcılar YouTube Music’e davet edilirken, aktarım için Google Paket Servisi’nin de kullanılabileceği hatırlatıldı. Play Müzik kitaplığının YouTube Music’e aktarılması için yöntemler yer aldı. Fakat Google, açıklamasıyla Google Play Müzik kullanıcılarını belki de son kez uyardı.

Google, Müzik abonelerine ‘Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz.’ diyor. Aynı zamanda aktarma işlemi yapılmadığında Play Müzik verilerinin belirli bir süre sonra silineceğini de belirtiyor.