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Görenler gözlerine inanamıyor, 5 tonluk bu kaya adeta uçuyor

 Kaz Dağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen 5 tonluk "uçan kaya" görenleri şaşkına çeviriyor.

09:59 -
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Görenler gözlerine inanamıyor, 5 tonluk bu kaya adeta uçuyor

Çanakkale ve Balıkesir atasında Kaz Dağları’nda çeşitli faaliyetler düzenleyen dağcılar tarafından keşfedilen ve yaklaşık 5 ton ağırlığında olan kaya görenleri şaşırtıyor. Dev kaya üç küçük taş üzerinde adeta uçarcasına bir görüntü veriyor.

Üç küçük kaya üzerinde duran dev kaya ilginç bir görüntü meydana getiriyor. Foto: İHA

Bölgede toprak erozyonu sebebiyle meydana gelen bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile bir hayli ilginç bir görüntü sergiliyor.

Dağcılar tarafından keşfedilen ve ismine uçan kaya denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. (İHA)

Balıkesir Çanakkale Kazdağları
Son güncelleme: 10:01 26.02.2020
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