Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman: Haram yemedim, yedirmedim!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, il ve ilçelerden destek için gelen CHP’li yöneticilere ve vatandaşlara meclis salonunda seslendi.

“ALLAH’A İNANCI VE KORKUSU OLAN BİRİYİM”

Salman, şu ifadeleri kullandı:

* Sayıştay denetçilerinin bulamadığını biz bulduk ve ortaya çıkardık. Olay bize döndü.

* Başta eşim ve benim kredi kartından, banka hesabına ve ne kadar mal varlığım varsa ortaya döksünler.

* Allah’a inancı tam olan ve Allah korkusu olan biriyim.

* Haram yemedim. Yedirmedim.

* Olayın siyasi zemine oturtulduğu belli.

* Sabırla sükunetle devam edeceğiz.

* Yarın saat 12.00’de belediyenin önünde basın açıklaması olacak.

* İlk defa benim başıma gelen bir olay değil.

* Allah’a bin şükür, kamunun bir lirasına dahi elimizi sürmedik.

* Sürdürmemek için de elimizden geleni yaptık.