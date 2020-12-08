Görkem Sertaç Göçmen’e bir hapis cezası daha

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı Aynur Göçmen mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme sanık Göçmen'in mağdur Ali Arif Özet'e yönelik “Kasten yaralama” suçunu işlediğine karar vererek sanığın 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Eylemin silahlı gerçekleştiğini ifade eden hakim, cezada artırım uygulayarak sanığın 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ataköy’de 6 Eylül 2017’de Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında “Kasten yaralama”, “Tehdit” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından dava açılmıştı. (DHA)