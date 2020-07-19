Görüntüler büyük tepki çekmişti… Harekete geçildi

Yaşlı bir adam merdivende yanına çağırdığı küçük kıza sarılmaya çalışıp, bacağına dokundu.Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çalışma başlatan Gaziantep emniyet ekipleri küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğini tespit etti. Konuyla ilgili adli süreç başlatılırken, Valilik de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* 18.07 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ‘Gaziantep’te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti’ şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada; görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır.

* Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. (DHA)