Görüntüler kan dondurmuştu! Tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de eşi Eda A.'ya ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı iddia edilen Mert A. Kahramanmaraş'ta yakalanarak, dün akşam gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mert A.'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile ifadesi alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mert A., “yaralama” ve “eşe karşı eziyet” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ve delil bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İFADESİNDE SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Mert A. savcılıktaki ifadesinde, Eda A. ile 5 yıllık evli olduklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyleyerek, şiddet uygulamadığını savundu.

Eşiyle telefondaki mesajlarla ilgili tartıştıklarını söyleyen Mert A., “Oklavayla kafama vurdu. Ben de kendisini elimle darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Benim eşime vurmam sonucu onda herhangi bir iz bırakması mümkün değildir. Çünkü çocuklar yanımızdaydı” dedi.

Arkadaşıyla dışarı çıktığını ve eve geldiğinde eşinin yüzünün mor ve vücudunda yanıkların olduğunu gördüğünü savunan Mert A., ifadesinde eşini hastaneye götürmek istediğini, kabul etmeyince dışarı çıktığını söyledi.

Mert A. ifadesinde, “Eşimi kim neden o hale getirdi bilmiyorum. Yaşananlardan utandığım için İstanbul'da kalmak istemedim. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım” diyerek kendisini savundu.

Şüpheli Mert A. hakimlikteki sorgusunda ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Eşimin yaralanmasını ben gerçekleştirmedim. Ben eşimi yaralamış olsam bende de yaralanmaya ilişkin izler olurdu” dedi.