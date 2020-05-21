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Görüntüler ortaya çıktı… Kaçırılmadan önce böyle yardım istedi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi arasında, karşılaştıkları kiralık dairede silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan bir kişi, 2'nci katın penceresinden atladı. 6 metre yükseklikten düşerek ayağını kıran kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına alarak otomobille kaçtı. Yaralının yerdeyken yardım istediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

14:21 -
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir kadınla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2’nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kadın ve arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi.

ALIP KAÇTILAR 

Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu. Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde otururken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.

KADINLARA GÖZALTI

Polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı.

BÖYLE YARDIM İSTEDİ

Öte yandan camdan atlayarak ayağını kıran yaralının yerde otururken görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı, çevredekilerden sağlık ekiplerine haber vermesini istiyor.

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Haber istanbul Kadın kavga Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:43 21.05.2020
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