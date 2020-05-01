Gözaltına alınan DİSK’liler serbest bırakıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Beşiktaş Dikilitaş’taki genel merkez binasında bir araya gelen DİSK yöneticileri, kendilerine destek veren milletvekilleriyle 1 Mayıs kutlaması için Taksim’e çıkmak istedi.

Polis, 1 Mayıs çelengiyle binadan çıkan topluluğun Taksim’e yürümesine, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaları gerekçe göstererek engel oldu. Gruba müdahale eden polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisini gözaltına aldı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA: SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak üzere valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir.

* Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu’na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

* Ancak, Disk Genel Merkez binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.

* Bütün bunlara rağmen Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

* Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır.

PARÇALANAN ÇELENK TAKSİM’DE

Öte yandan DİSK üyelerinin Taksim Meydanı’na yürümesine izin verilmeyince, 1 Mayıs çelengi milletvekilleri Erkan Baş, Serra Kadıgil, Ahmet Şık, Turan Aydoğan, Musa Piroğlu, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy tarafından taşınarak Taksim Meydanı’na çıkarıldı.



Önce Kazancı Yokuşu önüne getirilen çelenk ardından Cumhuriyet Anıtı’na bırakıldı.

Burada açıkalam yapan HDP Milletvekili Oya Ersoy şöyle konuştu:

* Biz zaten sınırlı sayıda belirlediğimiz kurum temsilcileriyle bütün işçi sınıfının, halkın taleplerini ülkenin en büyük meydanlarından birinde, Taksim’de dile getireceğimiz için salgın bahanesiyle yasak konuldu, çünkü bu iktidar korkuyor.

* Corona sürecinden itibaren yapılanlar halkın en ufak yararına yapılan değil tamamen sermayenin çıkarına. Bu o kadar açık ki, sokağa çıkma yasaklarında bile zorunlu olmayan iş kollarında bizzat Soylu’nun kendi imzasıyla verdiği özel izinle işçiler çalıştırılırken, işçilerin kendi taleplerini buradan haykırmasına engel olacak ve temsilcilerini baskıyla zorla gözaltına alacak bir iktidar var karşımızda.