Gözaltına alınan şüphelinin kimliği şaşırttı… 48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçen cumartesi bir taksi durağı önünde çıkan silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü, dört kişi de yaralandı. Zanlılardan Zeytin Aksun da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Aksun’un, kadınlar için verilen pembe renkli nüfus cüzdanı kullandığı ortaya çıktı. Doğduğunda ismi Zeytin olduğu için ‘pembe’ kimlik çıkartıldığı öğrenilen zanlının 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun’un iki çocuğu bulunduğu, çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu ortayı çıktı. Adliyeye sevk edilen Zeytin Aksun ile üç şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)

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