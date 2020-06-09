Gözler Kabine toplantısında, Erdoğan bu akşam açıklayacak

Corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde dokuz gün geride kaldı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki buçuk ay sonra ilk kez yüz yüze toplanacak.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kafelerden yüzme havuzlarına, müzelerden restoranlara pek çok yer 1 Haziran’da hizmete açılırken, toplu ulaşımda yüzde sınırı kaldırılırken, pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri ile nargile kafeler hâlâ kapalı…

DÜĞÜN SALONLARINA YÜZDE 25 ŞARTI

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte evlilik planı yapanlar ile düğün salonu sahiplerinin göz kulağı da Kabine toplantısından sonra açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.

Kabine’ye yakın kaynaklara göre salonlarda yüzde 25 davetli sınırı şartıyla düğünlere vize çıkacağı konuşuluyor.

Sokağa çıkma yasağı süren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 18 yaş altı genç ve çocuklara yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da esnetilmesi yönünde karar bekleniyor.