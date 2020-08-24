Gözler Kabine toplantısında: Gündem doğalgaz ve sel

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli başlığı Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle ilgili izlenecek yol haritası olacak. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in sunum yapması bekleniyor.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakam Bekir Pakdemirli, Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine’de corona virüsü salgınında vaka sayılarının binin altına düşmemesiyle ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak.

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise İstanbul Sözleşmesi olacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılan çalışmalara ilgili sunum yapacak.