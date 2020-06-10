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Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye'de normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararlar uygulanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanıyor. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.

Sozcu.com.tr
09:06 -
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Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye’nin dünyayı cehenneme çeviren corona virüs salgınıyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 10 Mart'tan bu yana vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 144 bin 598 oldu.

Normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs'ta kuaför, berber ve güzellik salonları açıldı, 1 Haziran'da ise kafe ve restoranlar müşteri kabul etmeye başladı. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

Alınan yeni kararların ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu’nda… Kurul saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bilim Corona düğün Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye video konferans
Son güncelleme: 09:28 10.06.2020
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