Beştepe’de kritik toplantı başladı… Okullar tatil olacak mı?

Beştepe’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda okulların tatil olup olmayacağının da gündeme alınacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan grup toplantısında işareti verdiği toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Dün gerçekleşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Ticaret Bakanı Pekcan’ın katıldığı corona virüsü bilim kurulu toplantısında okulların tatili konusu gündeme alınmamıştı.

Dün Bakan Koca tatil için önümüzdeki günleri işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler

OKULLARLA İLGİLİ SÜREÇ

Sağlık Bakanı Koca, 10 Mart’ta Türkiye’deki ilk vakanın tespit edildiğini duyurduktan sonra yaptığı yaptığı açıklamada okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini aktarmış; Bakan Ziya Selçuk da “Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da dün grup toplantısında bugünü işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla iş birliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürecek, yarın da dar çerçeve bir toplantıyı bakanlarımız ve ilgili kurumlarımızla başkanlığımda yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etmiş, YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin tatil kararı için “Bu kararı bizim dışımızda bir mercinin, devletin alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

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