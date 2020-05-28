Gözünü karakolda açtı… Erkek arkadaşının kafasında şişe kırıp, bıçakladı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’nde Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Derya P., sinirlenip elinde bulunan içki şişesini erkek arkadaşı Engin G.’nin kafasında kırdıktan sonra mutfağa gitti. Aldığı bıçakla geri dönen kadın, erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

EKİPLER ŞAŞTI KALDI

Ekipler olay yerinde kendini odaya kilitleyen kadını görünce şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 15 dakika sonra polislerin ikna çabası sonuç verdi. Kapı kilidini açarak polise teslim olan Derya P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Engin G. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

GÖZÜNÜ KARAKOLDA AÇTI

Derya P., emniyette verdiği ifadesinde, “Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Marketten alkol aldıktan sonra evine gittik. Tartışmaya başladığımız anı ve tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok alkol içmiştik, kendime geldiğimde karakoldaydım” dedi.

Derya P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)