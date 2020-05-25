Gramı 8, kilosu 8 bin TL’den satılıyor!

Ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan arı sütü, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı.

“GEÇEN YIL 4 KİLOSUNU 30 BİN TL’YE SATTIK”

Arı sütüne olan ilginin ve fiyatının arttığını belirten arıcı Gültekin Bozkurt, ”2 yıldır arı sütü üretiyoruz. Geçen sene 4 kilo arı sütü ürettik. Bu yıl da Çarşamba ilçesinde arı sütü üretimine başladık. Erzurum yaylalarında üretime devam edeceğiz. Bu sene 10 kilo arı sütü üretmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 4 kilo sütten toplam 30 bin TL gelir elde ettik.

Bu sene de 10 kilo arı sütünden 80 bin TL gelir elde etmeyi ümit ediyoruz. 10 kiloluk arı sütünü üretmek için 3 aylık bir süre yeterli oluyor. 150 kovan arıdan bunu üretebiliyoruz. Kovandaki bir çıtadan toplam 10 gram arı sütü elde ediyoruz. Aşılama sisteme ile çalışıyoruz. Ana arıların aşılarını attıktan 3 gün sonra arı sütünün hasadını yapıyoruz” dedi.

VÜCUTTAKİ ÖLÜ HÜCRELERİ YENİLİYOR

Vatandaşların corona virüsü salgını günlerinde arı sütüne olan ilgisinin arttığını ifade eden Bozkurt, ”Bu yıl corona virüsü nedeniyle talep çok arttı. Uzmanlar arı sütünü kemik gelişimine iyi geldiğini, hücre yenileme özelliğinin olduğunu, mide ağrısına, astıma ve birçok sağlık problemine iyi geldiğini söylüyor.

Bu yıl arı sütü üretimi önceki yıllara göre daha fazla olacak. Yeteri miktarda üretebilirsek dünyaya da ihracatını yapabiliriz” diye konuştu. (İHA)