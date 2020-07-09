PKK’ya bir darbe daha! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Çatak kırsalında 28 Haziran’da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste’deki Musa Bulan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı 28 Haziran’da Van Çatak’ta Emniyet ve Jandarma’nın ortak operasyonunda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan ‘Avareş’ kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı. Bakanlık diğer teröristlerin ise Botan saha YJA Star komutan yardımcısı ‘Sarya’ kod adlı Meyri Kaplan ve ‘Vejin’ kod adlı Besna Tuman olduğunu duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Van’ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası’nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen, 2 işcinin hayatını kaybettiği, 8 8 işçinin de yaralandığı EYP’li saldırının failleri arasında oldukları, daha önce açıklanmıştı.