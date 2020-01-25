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Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yine bir soru ile izleyicilerin merakını uyandırdı. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor.

21:50 -
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Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu…

Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A) 20 saat 10 dakika

B) 30 saat 10 dakika

C) 40 sat 10 dakika

D) 50 saat 10 dakika

Doğru cevap: D) 50 saat 10 dakika

Dünya Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster
Son güncelleme: 21:54 25.01.2020
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