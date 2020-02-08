Gül’den Belçikalı mevkidaşına sert PKK tepkisi

Bakan, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Gül mektupta “PKK terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere, ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı haline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir” sözlerine yer verdi.