Gülistan Doku 130 gündür kayıp: Baraj kapakları açılsın

130 gündür bulunamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları profesyonel ekipler tarafından kayıp ilanından itibaren devam ediyor. Tunceli Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi’nin yaptığı açıklamada ”Bütün Türkiye’nin bu konu ile ilgili hassasiyet ve duyarlığını görüyor ve bu hassasiyetin Gülistan bulunana kadar devam edeceğine yürekten inanıyor ve güveniyoruz” denildi.

”GÖRÜNTÜ ÇÖZÜMLEME BİTİRİLMELİ”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde de devletin, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.

* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde de, herkesin yaşam hakkının, yasanın koruması altında olduğu belirtilmektedir.

* Yaşam hakkının korunmasının devletlerin yükümlüğünde olduğunun belirtildiği, Birleşmiş Milletler (BM) bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair Uluslararası Sözleşme’nin ilgili hükümleri gereği Gülistan Doku’nun bulunmasına ilişkin sorumluluğun bilinciyle ivedi olarak, Uzunçayır barajının kapaklarının daha da açılarak suda arama çalışmalarının netliğe kavuşturulması ve görüntü çözümleme ile dudak okumanın teknik çalışmasının bitirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi’nde okuyan kızları Gülistan Doku’dan haber alamayan aile, 6 Ocak’ta memleketleri Diyarbakır’dan gelerek İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yapmıştı. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis, Doku’yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku’nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

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