Gülistan Doku’nun ablasına “mala zarar vermekten” soruşturma

Tunceli’de 324 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya, son olarak görüştüğü Zeynal Abarakov’un üvey babası Engin Yücel’in şikayeti üzerine “mala zarar vermek” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Doku, açılan soruşturma kapsamında çağrıldığı Diyarbakır Ergani Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

“ENGİN YÜCEL BANA 50 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇACAK”

Şikayet gerekçesiyle ilgili konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ”Biz Gülistan'ı ararken şüpheli Zaynal Abakarov'un üvey babası Engin Yücel de evlerini taşıyorlardı. Biz oradan geçerken bu durumu gördük. Bizim kızımız bulunmamışken ve bu kişinin çocuğu kardeşimi darp ederek zorla araca bindirmesine rağmen ve şüpheli olan bu ailenin evinde kriminal bir inceleme yapılmamasına rağmen taşındıklarını görünce engellemeye çalıştım.

Bu engellememden dolayı şüpheli Zaynal Abakarov'un babası Engin Yücel emniyete giderek, ‘Aygül Doku 50 bin liralık eşyama zarar verdi' diyerek beni şikayet etmiş ve bana 50 bin liralık tazminat vermem için dava açacak. Ben de bu şikayet sonrası Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ifade verdim. Avukatımla birlikte ifade vermeye gittiğimde o evde kriminal inceleme yapılmadan ailenin evini taşımak istediğine o evde kardeşim Gülistan'a ait bir iz olabileceğini ve oraya gelen polislerde evin taşınmasına izin vermediğini söyledik. Davanın açılıp açılmayacağını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı karar verecek” diye konuştu.

“BUGÜN KARDEŞİMİ BULAYIM 50 BİN LİRAYI BÜTÜN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YAKARIM”

Gülistan Doku’nun 324 gündür bulunamadığını belirten abla Doku, “Bugün 21 yaşındaki gencecik bir kız yok ve bu kızı 324 gündür hala bulamadık. Ama bu aile hala şunu söylüyor; ‘Bizim Gülistan Doku olayıyla ilgimiz yok' Gülistan Doku'nun ortadan kaybolmasıyla sizin bir ilginiz yoksa Gülistan'ı neden zorla araca bindirmeye çalıştınız, ya da siz neden apar topar kaçtınız, Zaynal Abakarov neden Rusya'ya kaçtı?

Bir seneye yakın bizim kızımızdan bir iz yokken ölüsüne dahi ulaşmamışken bu kişi bana 50 bin liralık tazminat davası açıyor el insaf el vicdan. Engin Yücel bu kadar yaşanan olaydan sonra utanmadan benden 50 bin lira para istiyor. Annemin babamın kefen parasına bile göz diken bir kişi var bu olayın bu kadar ucuzlaştırıp, basitleştirilmesi utanç verici bir durum. Bugün kardeşimi bulayım 50 bin lirayı bütün Türkiye'nin önünde yakarım yeter ki benim kardeşim nefes alsın. Doku ailenin tek bir suçu var o da kızını aramak ama eğer bu suçsa kardeşimi bulana kadar ben ve ailem bu suçu işlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.