Gülistan Doku’nun anne ve ablası gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

5 Ocak'ta Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, Gülistan'ın arkadaşlarıyla görüşüp cep telefonu sinyallerini izlemeye almıştı. Soruşturma kapsamında ilde bulunan baraj gölünde 187 gün boyunca ekipler su altı ve üstünde arama yapmış ancak sonuç alınamayınca İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla su altı aramasına son verilmişti. Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından da baraj gölünün kısmen boşaltılması kararı alınmış ve su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta yeniden başlanmıştı. Buradan da bir sonuç alınamayınca 13 gün süren arama çalışmaları sonlandırılmıştı.