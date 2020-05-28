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Gülnur’un katiliyle ilgili korkunç gerçek!

Kadın cinayetinin son adresi Manisa oldu. 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, sabah işe gittiği sırada erkek arkadaşı Yusuf Akbulut tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası polise teslim olan Yusuf Akbulut'un hırsızlık ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN
11:02 -
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Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde elektronik malzeme üreten bir fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş (22), mesaiye gitmek için evinden çıktı. Kaldırımda yürüdüğü sırada erkek arkadaşı Yusuf Akbulut’un (25) sesini duyan Kocabaş, konuşmak için arkasına döndü.

5 EL ATEŞ ETTİ

Erkek arkadaşı bu sırada yanında taşıdığı pompalı tüfekle Kocabaş’ın göğsüne doğru 5 el ateş etti. Genç kadın hayatını kaybetti, Yusuf Akbulut ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.

FOTO: SÖZCÜ

Emniyet’teki işlemleri devam eden Akbulut’un Aydın’ın Söke ilçesinde hırsızlık ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Akbulut ifadesinde ise ”Biz bir süredir arkadaştık. Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum” dedi.

FOTO: SÖZCÜ

2 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Gülnur Kocabaş, Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşadığı ancak 2 yıl önce çalışmak için ablasıyla Manisa’ya yerleştiği, Yusuf Akbulut’un da 1,5 yıl önce ise Aydın’ın Söke ilçesinden çalışmak için Manisa’ya geldiği öğrenildi.

Yusuf Akbulut ile hayatını kaybeden Kocabaş’ın yaklaşık 1 yıl önce çalıştıkları fabrikada tanıştıkları belirlendi.

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Son güncelleme: 15:22 28.05.2020
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