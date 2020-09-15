Gülten Gülüm Dil’in katiline müebbet hapis

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Altun cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Gülten Gülüm Dil'in kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI TASARLAMA VAR DEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ruhsatsız ateşli silahla 2 kez ateş ettiğini belirtti. Mütalaada, sanığın maktulü vurmak maksadıyla olay yerine gittiği belirtilerek, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık Fatih Altun, “Üzerimde silah vardı. O gün oradaydım. Üzerimde baskı yoktu” dedi.

MAHKEME MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olay tarihinde maktulü takip ederek öldürdüğü hususunda tasarlamanın varlığını ispat edecek nitelikte şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delilin söz konusu olmadığını belirtti. Mahkeme sanık Fatih Altun'u “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYDAN 1 YIL SONRA YAKALANMIŞTI

12 Aralık 2018'de Gülten Gülüm Dil'i sokak ortasında 2 el ateş ederek öldüren ve olayın ardından firari olan Fatih Altun, yaklaşık 1 sene sonra yakalanmıştı. İşlediği başka suçlar da bulunan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Altun'un “tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Altun'un soruşturma aşamasındaki ifadesinde, “Benim duygu dünyam ile ilgilidir. Gülten Gülüm Dil'in öldürülmesi ile ilgili olarak bu aşamada ifade vermek istemiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.