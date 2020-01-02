Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gülten Gülüm’ün katili yakalandı! Firardayken cinayet işlemiş

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 12 Aralık 2018 tarihinde Gülten Gülüm isimli kadını öldüren Fatih Altun isimli şüpheli Düzce’de yakalandı. Yaklaşık bir 13 aydır firari olan Fatih Altun’un 30 Ekim 2019 tarihinde bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı.

Tugay SADAY
21:01 -
Haberler Gündem
Gülten Gülüm’ün katili yakalandı! Firardayken cinayet işlemiş

Maltepe’de yaşayan 40 yaşındaki Gülten Gülüm isimli kadın, 12 Aralık 2018 tarihinde arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Fatih Altun tarafından sokak ortasına başından vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bir türlü Fatih Altun'u yakalayamadı.

YİNE RAHAT DURMADI

Firar eden şüpheli Fatih Altun'un 30 Ekim 2019 Günü Kocaeli'de Paşa ve Coşkun Topçu'ya kurşun yağdırdı. Paşa Topçu hayatını kaybettiği olayla ilgili bir soruşturma da Kocaeli Polisi başlattı. Uzun süren takipler sonucu firar Fatih Altun Düzce'de saklandığı adreste gözaltına alındı.

Sürekli kılık değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı belirlenen şüpheli Fatih Altun tutuklandı.

Şüpheli Fatih Altun.

Cinayet Düzce istanbul Kadın Kocaeli Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more