Gümrük muhafaza ve narkotikten ortak operasyon

Operasyon, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerince ortak çalışmayla gerçekleştirildi.

Gümrükler arası yapılan uluslararası veri paylaşımında Türkiye'ye gelen bir gemideki bazı konteynerlerde uyuşturucu olabileceği öğrenildi.

GÜBRELER ARASINDA KOKAİN

Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri ile İstanbul Narkotik Polisi (İNP) ortak çalışma kararı aldı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, uluslararası zehir tacirleriyle ilgili bazı isimlere ulaştı. Araştırmalar sürerken yasal yükü kimyasal gübre olan gemi Ambarlı Limanı'na yanaştı.

Gemiden limana indirilen 6 konteynerdeki gübre çuvallarından numune alındı. Çuvallardaki gübreler arasında serpilmiş halde kokain olduğu tespit edildi.

İNGİLİZ DOKTOR

İNP ekipleri uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili araştırmalarda 15 şüpheliyi belirledi. Ş.Z. ve M.D.'nin elebaşı olduğu şüpheliler takibe alındı. Yakalanan şüpheliler arasında “Doktor” lakaplı İngiliz uyruklu bir şüphelinin de olduğu öğrenildi. Yakalan İngiliz'in gübreler arasındaki kokaini ayrıştırmak için Türkiye'de olduğu belirtildi.

228 KİLO KOKAİN

Kriminal Şube Müdürlüğünce yapılan tespit çalışmalarında 119 ton gübre içerisinde 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi. Gübreye karıştırılan kokain miktarının ayrıştırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerlerden 9'u tutuklandı.