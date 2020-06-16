Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı kimdir? Celal Taşçı hangi görevden geldi?

İl Emniyet Müdürlüğü atamaları sonrasında Gümüşhane İl Emniyet Müdürü değişti. Peki Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı kimdir?

CELAL TAŞÇI KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişliği görevini ifa etti.

16 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’deki Atama Kararnamesi ile Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Taşçı, 2013’te Atatürk Havalimanı'nda tartıştığı polisler üzerine oturunca nefessiz kalıp ölen ABD'li Tracey Lynn Brown dosyasıyla ilgili görevlendirilen Müfettişlerden biriydi.

Yine Taşçı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 9-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında pilot il olarak seçtiği İstanbul, Trabzon, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve İzmir illerine gönderilen polis başmüfettişlerindendi.

Taşçı bu uygulamada Trabzon’a gönderilmiş, bilhassa asayiş ve muhabere şube müdürlüklerinde ayrıntılı olarak denetim yapmakla görevlendirilmişti.