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Gümüşhane’de yurtdışından gelenlere 5 günlük ek karantina uyarısı

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'nden corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yeni bir uyarı yapıldı.

17:03 -
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Gümüşhane’de yurtdışından gelenlere 5 günlük ek karantina uyarısı

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yurtdışından gelenlerin, evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri süresinin 5 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Yapılan uyarı şöyle:

* Yaşanmakta olan corona virüs salgınını önlemek amacıyla yurt dışından ve umreden gelen vatandaşlarımızın geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri istenmişti.

* Bu süreci hem güvenli ve sağlıklı hem de mağdur olmadan atlatabilmeniz için konunun uzmanı hekimlerimizin önerileri ve alınan önlemler kapsamında evden dışarı çıkmama, ziyaretçi kabul etmeme süresi 5 gün daha uzatılmış olup, vatandaşlarımızın bu kurala uymaları kendileri ve çevreleri için önem arz etmektedir. (İHA)

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Corona Gümüşhane Rize Sağlık
Son güncelleme: 17:11 27.03.2020
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