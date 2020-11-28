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Gün boyu Bakan Kurum’a programında eşlik eden belediye başkanının testi pozitif çıktı

Samsun'a bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un programına gün boyu katılan Bafra Belediye Başkanı AKP'li Hamit Kılıç'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Kılıç'ın programa katıldığı sırada test sonucunu beklediği, programın ortasında test sonucunun belli olmasıyla hızla alandan ayrılarak karantinaya girdiği öğrenildi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 22:10, 28/11/2020
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Gün boyu Bakan Kurum’a programında eşlik eden belediye başkanının testi pozitif çıktı

Samsun’a açılış ve temel atma törenlerine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla gelen Bakan Murat Kurum’un programına katılacak olan protokol üyeleri, belediye başkanları ile parti temsilcilerine Cuma günü test yapıldı. Ancak yapılan testlerin sonuçları belli olmadan Bakan Kurum bu sabah erken saatte kentte geldi.

Bakan Murat Kurum’u Vali Zülkif Dağlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere diğer protokol ve belediye başkanları Çarşamba Havaalanı’nda karşılayarak daha sonraki programlara katıldı.

PROGRAMIN ORTASINDA TEST SONUCU GELDİ

Bakan Murat Kurum’u havaalanında karşılayanlar arasında bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, program gereği AKP Samsun İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, valilik ziyareti ile kentsel dönüşüm projelerinin temel atma törenlerine katıldı.

Öğleden sonra yapılan Kentsel Dönüşüm Temel Atma töreni sırasında Başkan Kılıç’a test sonucunun pozitif olduğu bilgisi geldi. Kılıç, tören alanından ayrıldı.

Bakan Murat Kurum’un programına katılan ve COVID-19 testi pozitif çıktığı sonradan bildirilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile temas halinde olan diğer belediye başkanları ve protokol üyeleri ise yaşananlar karşısında büyük şok yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Kurum’un programından ayrılarak eve giden Başkan Hamit Kılıç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hamdolsun genel durumum gayet iyi ve şu an evde karantinada bulunmaktayım.

* Hepinizden dua bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim.

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