Karşınızdaki kişiyi seçtiğiniz bir günaydın mesajı ile mutlu edebilir ve güne enerjik başlamasını sağlayabilirsiniz. Günün ilk mesajının yaratıcı olmasını isteyenler için en güzel günaydın mesajlarını hazırladık. Sevdiğinize, arkadaşınıza ya da ailenize günaydın mesajları atmaktan daha doğal ne olabilir ki? İşte anlam dolu günaydın mesajları…

ANLAM DOLU GÜNAYDIN MESAJLARI

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.

Günlerimin ışığı Gecelerimin Yıldızısın Sabahlarımın Güneşi Gecelerimin Ayısın Sabahlarımın Günaydını gecelerimin Dumanısın Bebeğim Günaydın.

Bugün de gözlerimi seninle açtım hayata, senin adınla baktım evdeki her eşyaya, adını anıp dinlediğim şarkılarda hep sen varsın… Günaydın bir tanem.

Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.

Günaydın ay yüzlüm günaydın sabahımı aydınlatan güneşim günaydın hayatımın anlamı aşkım

Dünyanın En Tatlı En Güzel insanına ve böyle güzel bir insana sahip olduğum için çok şanslıyım seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDIN

Her günün ayrı bir güzelliği olsun yanında güne gülerek başla sevgilim, bugünde seni kıskansın her şeyim günaydın.

Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.

Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor, günaydın sevgilim.

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benim…

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.

ROMANTİK GÜNAYDIN MESAJLARI

Her Günüme Adını Yazdım güneşim de Sen Olsun yıldızım da sensin sevgilim günaydınlar.

Güzelliğin bir rüyа gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dеdim Günaydın Sevgilim.

Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü еn tatlı halisin sevgilim. Günaydın

Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş sеni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben оlayım gözlerinde ben olayım odanın her yеrindе günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup dа ayakta olаnlаrа, bıktık artık senden bırak yаkаmı diyenlere, biricik kаnkаlаrımа arkadaşlarıma, beni seven yа da gıcık olup dа söyleyemeyen herkese günаydınlаr olsun.

Sevgilisini o sıcacık yatağından romantik günaydın mesajları ile uyandırmayı herkes ister. Sizin için derlediğimiz o aşk dolu mesajlar;