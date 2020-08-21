Güncel corona virüsü tablosu! 20 Ağustos’ta kaç vaka açıklandı?

Corona virüsü salgını geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine hafiflese de vaka sayısı son günlerde yeniden hızla artışa geçti. 20 Ağustos Perşembe gününün tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 58 oldu. Dün tespit edilen bin 303 vaka sayısına karşılık, bugün bin 412 yeni vaka tespit edildi ve toplam sayı 254 bin 520’ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti” ifadesini kullandı.

ARTIŞ HIZ KAZANDI

Son bir gün içinde 19 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 58 oldu.

Bugün toplam 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 254 bin 520'ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 61 bin 930'a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 882 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797'ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.3, toplam ağır hasta sayısının ise 735 olduğu belirtildi.