Güncel corona virüsü vaka sayısı…. 4 Eylül COVID-19 tablosu

Corona virüsü 4 Eylül vaka sayısı dün akşam saatlerinde açıklandı. Bakan Koca, “Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım” dedi.

BAKAN’DAN AĞIR HASTA SAYISI AÇIKLAMASI

Vatandaşlara birlik çağrısı yapan Bakan Koca, coronayla ilgili uyarılarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az.

* Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım.