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Güncel corona virüsü vaka sayısı…. 4 Eylül COVID-19 tablosu

Corona virüsü vaka sayısı son haftalarda yine artışa geçti ve yeni önlemler alınmaya başladı. Türkiye'de son 24 saatte bin 612 vaka tespit edildi, vaka sayısı 276 bin 555’e çıktı. Yaşamını yitiren 53 kişiyle birlikte can kaybı da 6 bin 564’e yükseldi. Ağır hasta sayısındaki artış dikkat çekti.

12:45 -
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Güncel corona virüsü vaka sayısı…. 4 Eylül COVID-19 tablosu

Corona virüsü 4 Eylül vaka sayısı dün akşam saatlerinde açıklandı. Bakan Koca, “Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım” dedi.

BAKAN’DAN AĞIR HASTA SAYISI AÇIKLAMASI

Vatandaşlara birlik çağrısı yapan Bakan Koca, coronayla ilgili uyarılarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az.

* Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım.

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