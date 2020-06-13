Güncel son depremler listesi! AFAD ve Kandilli son deprem verileri…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaştığı son verilere göre birçok bölgede ufak depremler gerçekleşiyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için MTA resmi internet sitesi üzerinde yer alan uygulamaya aşağıda verdiğimiz link aracılığıyla giriş yapınız. Ardından faylar butonuna tıklayarak Türkiye üzerinden geçen bütün fayları görüntüleyebilirsiniz. Evinizin konumunu belirleyin, evinizin ardından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI