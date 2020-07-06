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Gündüz başladı, gece de devam etti! 20 kilometrelik araç kuyruğu

Hafta sonu tatili dönüşü Çanakkale istikametinden yola çıkıp İstanbul’a giden tatilciler, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

00:09 -
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Gündüz başladı, gece de devam etti! 20 kilometrelik araç kuyruğu

İstanbul'dan gelerek hafta sonu tatillerini Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, dönüşe geçince İstanbul-Çanakkale karayolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kesiminde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Öğleden sonra başlayan trafik akşam saatlerine doğru daha da artmaya başladı. Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince karayolunda önlemler alınıp, emniyet şeridi kullanan araç sürücüleri uyarıldı. Trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Hafta sonu geçirdikleri tatilin ardından saatlerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler bu duruma tepki gösterdi. DHA

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Çanakkale Emniyet istanbul kaza Kocaeli metro son dakika tatil Tekirdağ trafik
Son güncelleme: 00:15 06.07.2020
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