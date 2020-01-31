Güneş, kar, yağmur bir arada! Hafta sonu hava durumu tahminleri…

Hafta sonu Türkiye’ye de dört mevsim bir arada yaşanacak. İç ve doğu bölgelerde kar yağışı beklenirken, Karadeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi yağmur alacak, Antalya’da ise 19 dereceye ulaşan sıcaklıklar yazı hissettirecek.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU HARİTASI

Cumartesi günü İstanbul’da yağmurlu bir hava bekleniyor ve hava sıcaklıkları gündüz 12 derece dolaylarında olacak. İzmir’de güneş kendini gösterirken hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar yükselecek. Ankara’da ise hafif kar yağışı bekleniyor, gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek.

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU HARİTASI

Pazar günü yurdun genelini parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Doğu Karadeniz’de görülecek hafif yağışların dışında Türkiye güneşli bir pazar yaşayacak. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi bahardan kalma bir hava yaşayacak.