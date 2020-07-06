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Güngören’de dehşete düşüren olay!

Güngören'de aynı evde yaşayan 4 kişi arasında çıkan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. 3 kişi, tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp sonra balkondan aşağı attı.

11:49 -
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Geçen günlerde Meral Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında kavga çıktı. Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı. Ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı.

”ADAMA VURA VURA…”

Komşuları Bilal Yiğit, “Saat 23.00 gibi balkonda oturuyordum. İçeriden bağrışma sesleri geldi. 4 kişi bir kişiye saldırıyordu. Kendini balkona attı darbedilen kişi. Önce havalandırmanın üstüne çıktı. Ben şaka yaptıklarını sandım. Sonra bunlar sopalarla vurmaya başladı. Ben bağırdım çağırdım ama adama vura vura balkondan aşağı attılar” dedi.

Yaralı adam hastaneye kaldırılırken polis, evdekileri gözaltına aldı. (İHA-DHA)

Son güncelleme: 11:58 06.07.2020
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