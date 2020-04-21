Güngören’de hareketli anlar! Çalıntı aracı polisin üzerine sürdü

Saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Üç kişi, otomobille hırsızlık amacıyla ihbar edildi. Daha sonra polis, aracı Eski Londra asfaltında durdurmak istedi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan üç kişi, aracı bekleyen polisin üzerine sürmeye başladı. Ekip aracını sıyıran otomobil, polisin bacağına vurup kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis de aracı durdurmak için havaya ateş açtı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kaçmaya devam eden otomobil, Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi’nde bekleyen polis ekiplerince durduruldu. Duran araçta bulunan 3 kişiden 2’si kaçarak, kayıplara karıştı. Sürücünün polisin üzerine aracı sürdüğü sırada, havaya açılan ateş sonucu yaralandı.Şüpheli hastaneye kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan polis ise ekip arabasıyla hastaneye gitti.

Polis ekipleri, kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)