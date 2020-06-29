Günlerce konuşulmuştu… Mahkeme son noktayı koydu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 19 yaşındaki Tuğba A., babasının kendisini darp ettiği ve iki dişini kırdığı iddiasıyla Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 5 Ekim günü şikayetçi oldu.

Aynı gün gözaltına alınan baba Muzaffer A., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Baba Muzaffer A. hazırlanan iddianameyle birlikte tahliye edildi.

MANYAK DEDİ KAFAMA VURDU

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Muzaffer A., katılırken kızı Tuğba A. ise duruşmaya katılmadı.

Hakim Muzaffer A.’ya son sözünü sordu.

Muzaffer A., beraatini istediğini belirterek, “O bana vururken esas duruşta mı bekleseydim. Bana manyak deyip kafama vurdu” dedi.

İKİSİNE DE CEZA VERİLDİ

Kararını açıklayan hakim, Muzaffer A.'yı “Kasten yaralama” suçundan meydana gelen kavgada kimin ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği belirlenemediğinden indirim yaparak 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim cezanın ertelenmesine karar verdi. Hakim Tuğba A.'yı ise “kasten yaralama” suçundan aynı gerekçeyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.