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Günlerce serinlemeyecek! Türkiye güneşe teslim… Hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri yayınlandı, birkaç şehir haricinde tüm şehirlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava durumu tahminlerine göre hava günlerce serinlemeyecek ve Türkiye'nin birçok ili güneşe teslim olacak...

09:25 -
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Günlerce serinlemeyecek! Türkiye güneşe teslim… Hava durumu tahminleri

Yazın en sıcak dönemlerini yaşarken birçok kişi havaların biraz da olsa serinleyeceği günleri iple çekiyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi ve birkaç şehir haricinde tüm yurt güneşli bir havanın etkisi altında olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay’ın kuzeybatısı, Adana’nın kuzeyi, Iğdır’ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana Ağrı Ardahan Hakkâri Hatay HAVA DURUMU Iğdır Meteoroloji Osmaniye Türkiye Van
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