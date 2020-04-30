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Günlerce sürecek sağanak yağış geliyor! Hava durumu tüm yurtta değişecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son verileri paylaştı ve sağanak yağışa dikkat çekti. Son tahminlere göre yurdumuz bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor ve tüm Türkiye'de hava durumu değişiyor. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna dair son tahminleri...

10:18 -
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Günlerce sürecek sağanak yağış geliyor! Hava durumu tüm yurtta değişecek!

Hava durumuna dair son tahminler yayınlandı ve yurt genelinde görülecek sağanak yağış için uyarı geldi. Bugünden itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerinde sağanak yağışlar başlayacak ve yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.

GÜNLERCE SAĞANAK DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre yarın başlayacak yağışlar yaklaşık 5 gün boyunca devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batman Diyarbakır HAVA DURUMU Meteoroloji Türkiye
Son güncelleme: 10:20 30.04.2020
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