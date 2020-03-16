Günlerdir konuşuluyordu… Ve Türkiye sınırından girdi!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü.

UZUNLUĞU SEKİZ SANTİM

Peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, “Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak'tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah'tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi” dedi.

İNANILMAZ BİR DURUM

Yüksekova Belediyesi’nde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan ise şunları söyledi: Bu çekirge Irak ve İran'ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova'da bu mevsimde bir çekirge görüldü. İran ve Irak'ta hava sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilası. Burada daha hâlâ yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş. (İHA)